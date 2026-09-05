Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Menemen ilçesinde aslına uygun biçimde restore edilen Tarihi Gediz Köprüsü'nün açılışında konuştu. Anadolu'nun açık hava müzesi olduğunu belirten Uraloğlu, ulaşım altyapısını inşa ederken toprakların hafızasını da koruduklarını dile getirdi.

RESTORASYONU TAMAMLANAN TARİHİ KÖPRÜ SAYISI 532'YE ULAŞTI

Bakan Uraloğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Tarihi yapıları aslına uygun ihya ederek gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar Sangarios, Hıdırlık, Malabadi, Kızılin, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba ve Diyarbakır Ongözlü gibi ülkemizin birçok noktasındaki tarihi köprülerimizi restore ettik ve kültür mirasımıza kazandırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 532'ye ulaştı. 48 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Tarihi Gediz Köprüsü'nü de bu kararlı yürüyüşe ekleyerek, hem teknik hem de manevi bakımdan anlamlı duraklarından birini daha milletimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

ANKARA-İZMİR ARASI 14 SAATTEN 3,5 SAATE DÜŞECEK

İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 349 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu; bölünmüş yol uzunluğunun 1000 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolun ise 1017 kilometreye çıkarıldığını anlattı. İzmir-İstanbul Otoyolu ile seyahat süresinin 3,5 saate indirildiğini hatırlatan Uraloğlu, yapımı süren İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesi tamamlandığında halen trenle 14 saat süren yolculuğun da 3,5 saate düşeceğini dile getirdi.

166,5 metre uzunluğunda ve 5 açıklığa sahip Tarihi Gediz Köprüsü, Karayolları Genel Müdürlüğünün güçlendirme, restorasyon ve aydınlatma çalışmalarıyla Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmet verecek şekilde yeniden işlevsel kılındı.

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban bölgedeki kara yolu ve tarihi eser yatırımlarına, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen yapılan teknik onarımlara, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise köprünün 1935'e uzanan ilçe tarihindeki önemine dikkati çekti. AKP ve MHP milletvekillerinin katıldığı törenle tamamlandı.