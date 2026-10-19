Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre edilecek olan Yerköy-Kayseri YHT Projesi ile Kayseri doğrudan ulusal hızlı tren ağına bağlanıyor. Saatte 250 kilometre işletme hızına uygun biçimde çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen altyapı çalışmalarında önemli bir aşama geride bırakıldı.

HATTIN GEÇECEĞİ İSTASYONLAR VE GÜZERGÂH DETAYLARI

Yozgat'ın Yerköy ilçesinden başlayan demir yolu hattı; Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü istasyonları üzerinden Kayseri Garı'na bağlanacak. 142 kilometre uzunluğundaki koridor, tamamlandığında bölgenin lojistik ve yolcu taşımacılığındaki yükünü önemli ölçüde hafifletecek.

YILDA 5,5 MİLYON YOLCU VE 13,5 MİLYON TON YÜK KAPASİTESİ

Hattın devreye alınmasıyla birlikte yılda 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük taşınması hedefleniyor. Uluslararası "Orta Koridor" aksı üzerinde yer alan güzergâhın, Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari taşımacılığa ve ekonomik ilişkilere doğrudan ivme kazandırması planlanıyor.

15 TÜNEL VE 27 KÖPRÜDEN OLUŞAN DEV SANAT YAPILARI

Proje kapsamında hat güzergâhında toplam uzunluğu 17 bin 329 metreyi bulan 15 tünel ile 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 köprü imalatı yürütülüyor.

Altyapı sahasındaki güncel ilerlemeye ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu; T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinde kazı çalışmalarının tamamlandığını, T1, T2 ve T5 tünellerinde kaplama beton imalatlarının da bitirildiğini bildirdi. Güzergâh üzerinde ayrıca 25 alt geçit, 91 menfez ve 1 üst geçidin inşası tamamlanırken, kalan tünel, viyadük ve köprülerdeki yapım faaliyetleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor.