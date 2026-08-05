Test uçuşu, Kaliforniya’daki Salinas Belediye Havalimanı ile Monterey Bölgesel Havalimanı arasında gerçekleştirildi. Pilotlu hava taksisi, rotanın her bir yönünü yaklaşık 9 dakikada tamamladı. Karayoluyla 35 dakikadan uzun sürebilen yolculukta, ABD Federal Havacılık İdaresi ile koordineli şekilde kalkış, şehirler arası uçuş ve iniş süreçleri denendi.

HEDEF ŞEHİR İÇİ ULAŞIMI HIZLANDIRMAK

Pilot ve dört yolcu taşıyabilecek şekilde geliştirilen Midnight, kısa mesafeli şehir içi ve havaalanı transferleri için tasarlandı. Elektrikli motorları sayesinde helikopterlere göre daha sessiz çalışması hedeflenen araç, yoğun trafiğin yaşandığı bölgelerde yolculuk sürelerini önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor.

Şirket yetkilileri, test programının ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) sertifikasyon sürecinin bir parçası olduğunu ve ticari uçuşlara geçmeden önce farklı senaryolarda yeni denemelerin yapılacağını açıkladı.

OLİMPİYATLAR ÖNCESİ HAZIRLIK

Archer Aviation, elektrikli hava taksilerini ilk olarak ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hizmete almayı planlıyor. Şirket ayrıca 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sırasında hava taksi hizmeti sunmayı hedeflerken, son test uçuşunun bu hazırlık sürecindeki en önemli aşamalardan biri olduğu belirtiliyor.