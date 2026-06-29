Çin, kuzey kıyı bölgelerindeki yüksek hızlı demiryolu ağını genişletme stratejisi kapsamında, Dalian ve Yantai kentlerini deniz altından birbirine bağlayacak "Bohai Boğazı Deniz Geçiş Kanalı" projesi üzerindeki fizibilite çalışmalarını sürdürüyor. Liaoning ve Shandong eyaletlerini kesintisiz bir demiryolu koridoruyla birleştirmesi öngörülen proje, tamamlandığında dünyanın en uzun deniz altı tünellerinden biri olacak.

İKİ ŞEHRİ 40 DAKİKALIK BİR SÜREYLE BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Mevcut durumda Dalian ve Yantai şehirleri arasındaki ulaşım, hava ve deniz koşullarına bağlı olarak birkaç saat süren feribot seferleriyle ya da Bohai Denizi’nin çevresinden dolaşan uzun karayolu rotasıyla sağlanıyor.

Saatte 250 kilometrenin üzerindeki hızları destekleyecek şekilde tasarlanan 120 kilometrelik yeni demiryolu hattı işletmeye girdiğinde, iki kıyı kenti arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 40 dakikaya inmesi hedefleniyor. Kuzeydoğu Çin’in sanayi merkezi Dalian ile Shandong’un denizcilik ekonomisi üssü Yantai arasındaki entegrasyonun, feribot taşımacılığı yerine tamamen demiryolu altyapısına kaydırılması planlanıyor.

SADECE DEMİRYOLU HATTI OLACAK

Proje, hem karayolu hem de demiryolunu içeren karma bir yapı yerine, yalnızca yolcu ve yük trenlerinin çalışacağı "sadece demiryolu" sistemi şeklinde yapılandırıldı. İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Tüneli’ni uzunluk bakımından geride bırakacak olan tünel projesinde; havalandırma, güvenlik erişimi ve inşaat lojistiğini sağlamak amacıyla dikey şaftlar ve yapay adaların inşa edilmesi planlanıyor.

AKTİF FAY HATLARI PROJEYİ ZORLUYOR

Futura-Sciences ve Atlantis Press gibi platformlarda yer alan teknik raporlara göre, projenin önündeki en büyük zorlukları bölgedeki jeolojik yapı ve çevresel koşullar oluşturuyor. Bohai Boğazı’nın altındaki deniz tabanında aktif fay hatları ve değişken kaya oluşumları yer alıyor.

Uzmanlar, bu derinlikte ve mesafede yapılacak sondaj çalışmalarının gelişmiş tünel mühendisliği ve kesintisiz yapısal izleme gerektireceğini belirtiyor. Ayrıca bölgedeki mevsimsel buzlanma koşulları ile yoğun deniz trafiğinin de tünelin yüzey ve deniz altı yapılarının tasarımında dikkate alındığı ifade edildi.