Özbekistan'ın Nukus ile Urgenç kentlerini birbirine bağlayan güzergahtaki inşaat çalışmalarının yaklaşık yüzde 90'ı tamamlanırken, projenin 2026 yılı sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor.

ARAÇ GEÇİŞ KAPASİTESİ 15 BİNE ÇIKTI

Asya Kalkınma Bankası'nın (ADB) sağladığı kredi ve Özbek hükümetinin eş finansmanıyla yürütülen toplam 383,4 milyon dolarlık dev bölgesel kalkınma hamlesinin parçası olan proje, bölgedeki yük ve araç trafiğini ikiye katlamaya hazırlanıyor.

Karşı yönden gelen trafiği kesmeden güvenli manevra sağlayan üst geçit ve yonca kavşaklarla donatılan yeni güzergahın, daha önce günde 6 ila 7 bin olan araç geçiş kapasitesini 15 bine kadar çıkarması öngörülüyor.

YOLCULUK SÜRELERİ 12'DEN 3 SAATE DÜŞTÜ

Aynı hat üzerinde daha önce tamamlanan 240 kilometrelik Kungrad-Kazakistan sınırı etabı ise nakliye sektöründe devrim niteliğinde sonuçlar verdi. Türkiye, Kazakistan ve Tacikistan gibi ülkelere Karakalpakistan üzerinden yapılan ihracat taşımalarında, bozuk yollar nedeniyle 12 saati bulan yolculuk süreleri 3-4 saate kadar gerilerken, araçların yıpranma ve bakım maliyetleri de ciddi oranda azaldı.

Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği programının merkezinde yer alan devasa otoyol hamlesinin, sınır kapılarında dijitalleşmeyi öngören yeni yatırımlarla desteklenerek Doğu ile Batı arasındaki küresel tedarik zincirini çok daha hızlı ve kesintisiz hale getirmesi bekleniyor.