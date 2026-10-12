Doğu Anadolu Bölgesi'nde asırlardır nesilden nesile aktarılan göçerlik geleneği, havaların soğumasıyla birlikte yeniden yollara düştü. Yaz aylarını hayvanlarını otlatmak amacıyla Kars ve Ardahan'ın serin yaylalarında geçiren 10 göçer ailenin memleketleri Iğdır'a doğru başlattığı dönüş yolculuğu, hem zorlu doğa şartlarına hem de ilginç anlara sahne oluyor.

ONLARCA ARAÇ SÜRÜNÜN GEÇİŞİNİ BEKLEDİ

Yaklaşık 70 günlük zorlu bir yürüyüşün ardından ulaştıkları Kars ve Ardahan yaylalarındaki mesailerini tamamlayan koçerler, dönüş güzergahında ilginç görüntüler oluşturdu. Binlerce koyunun bir araya gelmesiyle oluşan dev sürü, güzergah üzerindeki iki şeritli bir yolu tamamen kapladı. Karayolunun sürüye teslim olmasıyla birlikte güzergahı kullanan onlarca araç, hayvanların geçişini tamamlaması için uzun süre yolda beklemek zorunda kaldı.

HAVADAN KAYDEDİLEN GÖRSEL ŞÖLEN

Doğayla iç içe süren bu zorlu yaşam tarzı ve devasa sürünün vadiler ile yollar boyunca uzanan ilerleyiş, lakabı Iğdırlı çoban olarak bilinen Emrah Kırga'nın çobanlığını yaptığı sürü Muhammet Çiçek drone ile havadan görüntüledi.

Binlerce adımlık yolculuğun havadan çekilen kayıtları, sürünün oluşturduğu muazzam hattı ve Türkiye'nin zengin kültürel mozaiğini gözler önüne serdi. Ailelerin, hayvanlarıyla birlikte Iğdır'a ulaşmak için sürdürdükleri bu meşakkatli yolculuk günlerce devam edecek.