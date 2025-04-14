Hasar ödemeleri durdu, şirket zor durumda

AcnTurk Sigorta’nın bir süredir hasar ödemelerini gerçekleştiremediği, şirket yetkililerinin ise son haftalarda artan dedikodular nedeniyle poliçe iptallerinin yaşandığını ve bu durumun finansal çıkışa sebep olduğunu belirttiği öğrenildi. Şirketin kasasında bulunan yaklaşık 900 milyon liranın mevcut hasarları karşılamaya yettiği, ancak ileriye dönük ödemeler için kaynak sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Büyük kurumlar da risk altında

Şirketin müşteri portföyü arasında İstanbul Ticaret Odası, Bilfen Okulları ve Defacto gibi büyük kurumsal yapılar bulunuyor. 650 bin poliçelik sigortalı kitlesiyle Türkiye sigorta pazarında kısa sürede dikkat çeken AcnTurk, bu gelişmeyle birlikte ciddi bir güven sorunu yaşıyor.

Gayrimenkul satışına bloke engeli

AcnTurk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi, şirketin büyüme ivmesinin bazı yabancı sermayeli sigorta devlerini rahatsız ettiğini ifade etti. Büyükçelebi, finansal sorunları çözmek adına İstanbul Davutpaşa’daki holding gayrimenkulünü sattıklarını ancak bu gelire bloke konulduğunu belirtti.

“Bu paraya getirilen bloke, şirketimizin günlük işlemlerini yürütmesini zorlaştırdı. Gayrimenkul ile daha önce de değerleme ve müteahhit kaynaklı sorunlar yaşamıştık. Proje geliştirmek istedik ama piyasalardaki durgunluk nedeniyle anlaştığımız firma geri adım attı,” dedi.

SEDDK’dan 2 milyar liralık sermaye şartı

SEDDK, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için 2 milyar TL ek sermaye konulmasını talep etti. Ancak bu şart karşılanamayınca poliçe kesme yetkisi askıya alındı. Şimdi gözler şirketin ya güçlü bir yatırımcıya devredilmesine ya da kamuya geçmesine çevrildi. İran kökenli İspanyol bir yatırımcının şirketle ilgilendiği iddia ediliyor.

Arex Sigorta’ya da yasak geldi

SEDDK, AcnTurk Sigorta’dan sonra Arex Sigorta için de benzer bir karar aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, Arex Sigorta’nın kefalet branşı ruhsatının iptal edildiği ve diğer tüm branşlarda da yeni sözleşme yapma yetkisinin durdurulduğu bildirildi.

SEDDK’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kötü yönetim, sigortacılık ve mali mevzuata aykırı işlemler nedeniyle AcnTurk Sigorta AŞ ile Arex Sigorta AŞ’nin yeni poliçe akdetme ve temdit yetkileri, gerekli mali koşullar sağlanıncaya kadar kaldırılmıştır. Kurumumuz, sigortalıların haklarını ve sektörün istikrarını korumak adına denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecektir.”

Arex: “Yargıya başvuracağız”

Arex Sigorta ise kararın ardından kamuoyuna yaptığı açıklamada, SEDDK’nın aldığı kararın haksız olduğunu savunarak yasal yollara başvuracaklarını duyurdu. Şirket, savunmalarının dikkate alınmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“600 sayfayı bulan savunmamız 9 Nisan 2025 saat 16.46’da Kuruma teslim edildi. Ancak 10 Nisan 2025 sabahı başlayan SEDDK toplantısında, bu savunmalar dikkate alınmadan karar çıkarıldı. Bu açıkça yargısız infazdır. Şirketimiz kurulduğu günden bu yana kârlılığını sürdüren, sermaye yeterliliğiyle sektörün ilk 10’unda yer alan bir kuruluştur. Tüm paydaşlarımızın menfaatlerini koruyacağız ve bu haksız karara karşı tüm yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağız.”