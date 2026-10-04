İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca, "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu toplam 7 şüpheliden 5'i tutuklanmış, ardından gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonucunda Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kol ve Erel'in ifade işlemleri devam ederken, iki hakemin yarın adliyeye sevk edilmesi planlanıyor.

FERHAT GÜNDOĞDU BAŞKANLIKTAN İSTİFA ETTİ

Bu arada, dün tutuklanmasına karar verilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Devam eden soruşturma nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu, adli sürecin sağlıklı yürüyebilmesi ve Merkez Hakem Kurulu faaliyetlerinin aksamaması amacıyla görevinden istifa ettiğini Federasyonumuza yazılı olarak bildirmiştir" denildi.