TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 28. haftasında oynanması planlanan Yeni Malatyaspor – Yeni Mersin İdmanyurdu maçı her iki takımın da ligden çekildiği gerekçesi ile oynanamadı.

Daha önce ligden çekildiği ilan eden iki takım da karşılaşmaya çıkmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), her iki takımın da ligden çekildikleri tarihlerden itibaren rakiplerini hükmen galip saymıştı. Ancak bu karşılaşmada farklı bir uygulamaya gidildi. TFF, bu sefer iki takımın da çekilmesi nedeniyle böyle bir karar alamadı.

DEPREMİN ETKİSİ SÜRÜYOR

6 Şubat depremlerinden etkilenen kulüpler arasında yer alan Yeni Malatyaspor, söz konusu dönemde de ligden çekilmek durumunda kalmıştı. Deprem sonrası mali yönden kriz yaşayan ve idarecilerinin de zor günler yaşattığı Malatya ekibi, oynatacak oyuncu bulamadı. Peş peşe transfer yasakları alan Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek zorunda kalmıştı.

Yeni Mersin İdmanyurdu ise yaşadığı mali çıkmaz sebebiyle deplasmanlara gidecek bütçe yaratamadı ve art arda iki deplasmana gidemediği için küme düşürüldü.