Yıllardır dünya futbolunun en ikonik statlarından biri olan San Siro'yu (Giuseppe Meazza) birlikte kullanan Milan ve Inter, modern futbol çağının gereksinimlerine yanıt verecek yeni ortak stat projelerini kamuoyuna resmen tanıttı. İki kulübün yaptığı ortak açıklamada, yeni futbol arenasının isim sponsorunun İtalyan sigorta devi Generali olduğu duyuruldu.

Varılan anlaşma gereğince stadın ismi "Generali Stadyumu" olarak tescillenirken, küresel sigorta şirketi her iki kulübün de resmi sigorta partnerliğini üstlendi. Kulüp yetkilileri ve ekonomi çevreleri, bu iş birliğinin dünya spor tarihinin en yüksek bütçeli stat isim sponsorluklarından biri olduğunu vurguladı.

DİK TRİBÜNLER VE 'X' MİMARİSİ

Yaklaşık 71 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olacak yeni stat, San Siro'nun rakibi boğan baskıcı akustiğini ve tarihi atmosferini modern konfor standartlarıyla buluşturacak.

Mimarisiyle göz dolduran projenin taşıyıcı sisteminde "X" formundaki heybetli beton kolonlar ve çift eğimli özel çatı tasarımı öne çıkıyor. İki katlı ve 360 derece kesintisiz seyir imkanı sunacak şekilde planlanan tribünlerde, özellikle fanatik taraftar gruplarının yer alacağı kale arkasındaki efsanevi "Curva" bölümlerinin 37 dereceye varan diklikte inşa edileceği, böylece tribünlerin adeta sahanın hemen üzerine sarkacağı aktarıldı.

2028'DE İNŞAATINA BAŞLANACAK

San Siro bölgesinin çehresini tamamen değiştirecek devasa kentsel dönüşüm hamlesinin merkezinde yer alan yeni stadyum, tam 281 bin metrekarelik devasa bir alan üzerine kurulacak. Gerekli resmi izinlerin ve bürokratik prosedürlerin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına 2028 yılında resmen start verilecek.

Milan ve Inter cephesi, yeni stadyumda ilk resmi maçı 2031/32 sezonunda oynamayı planlıyor. Proje yalnızca bir futbol sahasıyla sınırlı kalmayacak; dev kompleksin etrafında geniş rekreasyon ve yeşil alanlar, halka açık kamusal meydanlar, alışveriş merkezleri ve eğlence merkezleri inşa edilerek Milano kentine 7/24 yaşayan yeni bir cazibe merkezi kazandırılacak.