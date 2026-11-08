Türk Deniz Kuvvetleri tarihindeki iki acı olayı yansıtan ve isimlerini Atatürk’ün verdiği, “Kocatepe” muhribi ile “Atılay” Denizaltısı Mavi Vatan’a dönüyor. “Atılay” 1942’de Çanakkale Boğazında mayına çarptı ve 39 denizci şehit oldu. Kocatepe Muhribi ise 1974’de Kıbrıs’ta büyük bir hata sonucu Türk jetleri tarafından vuruldu, 54 askerimiz şehit düştü.

Milli Savuna Bakan yardımcısı Musa Heybet, inşası devam eden bir Muhrip ile Denizaltıya “Kocatepe” ve “Atılay” isminin verildiğini açıkladı.

Böylelikle isimlerini Atatürk’ün verdiği “Atılay” 84 yıl sonra, “Kocatepe” ise 52 yıl sonra teknolojik savunma ve silah sistemleri ile yeni nesil olarak Mavi Vatan’a çıkacak.

İSİMLERİNİ ATATÜRK KOYDU

Bakan Yardımcısı Musa Heybet, TBMM KİT Komisyonunda Milletvekillerine bilgi verdi ve “İnşası devam eden TF 2000 Tepe sınıfı Muhrip, Kocatepe adıyla envantere katılacak. İlk milli denizaltımızın detay tasarımı da sürüyor. Atılay adlı Denizaltımız da envantere kaydedilecek” dedi.

BATAN KOCATEPE’DEN 192 ASKER KURTULDU, 54 ŞEHİT VERDİK

İtalya’dan alınan ve 18 Ekim 1931’de hizmete giren üç savaş gemisine Atatürk tarafından “Kocatepe-Adaletepe-Tınaztepe” adı verilmişti. Kocatepe 23 yıl sonra ömrünü doldurdu ve 1954’de emekli oldu. 1971 yılında ise ABD’den, “Harwoofd” adlı savaş gemisi alındı ve ismi “Kocatepe” olarak değiştirildi. Kocatepe 1974 Kıbrıs Barış harekatında batırıldı. Atılay ise 1942 de Çanakkale Boğazında mayına çarpıp battı.

TÜRK JETLERİ VURDU

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türk keşif uçakları, Kocatepe Muhribi’nin Türk bayrağı taşıdığını bildirdi. Ancak Deniz Kuvvetleri, gemiyi Türk bayrağı çeken bir Yunan gemisi sandı. 21 Temmuz’da Türk savaş uçaklarının bombaladığı Kocatepe battı, 54 asker şehit oldu. Gemi komutanı Güven Erkaya kurtuldu.

75 METRE DERİNLİKTE

Atatürk’ün adını verdiği Atılay Denizaltısı, 14 Temmuz 1942’de Çanakkale Boğazı’nda Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayına çarparak battı. Facia sonucu 39 denizci şehit oldu. Ölenler arasında sanatçı Hamiyet Yüceses’in eşi Fethi Yüceses de vardı. Atılay, 75 metre derinlikte yatıyor.