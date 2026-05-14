Kaza, Ankara yolu Kavak ilçesi Çakallı mevkisinin 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kavak’tan Samsun istikametine seyreden Yunus Emre Kaval (34) idaresindeki 58 AHM 899 plakalı TIR, orta şeritte ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeritte seyreden Halis Işık (50) yönetimindeki 55 AJG 273 plakalı TIR’a yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

