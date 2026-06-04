Yüksek fiyat tartışmaları bu kez Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde yaşanan bir olayla yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir satış fişi, kısa sürede gündem oldu. Paylaşımda yer alan fişe göre bir işletmede satılan iki top gelato için müşteriden 700 TL alındı. Ürün bedelinin yüksek bulunması üzerine konu sosyal medyada tartışma başlattı.

BAKANLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri söz konusu işletmede denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde fiyat uygulamaları ve etiket düzenlemeleri mercek altına alındı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada denetim sonuçlarını paylaştı. Kaplan, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle turistik bölgelerde denetimlerin artırıldığını belirtti.

Açıklamaya göre işletmede yapılan kontroller sırasında 3 ürün için haksız fiyat artışı kapsamında tutanak düzenlendi. Ayrıca 4 üründe Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılık tespit edilmesi nedeniyle idari işlem uygulandı.