BM'nin yayınladığı yeni bir rapora göre güvenlik güçlerinin yasadışı insan ticareti şebekelerine yönelik operasyonları sırasında Libya'da yeni ortaya çıkarılan iki toplu mezardan şu ana kadar 93 ceset çıkarıldı.

BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "İnsan ticareti yapılan yerlere düzenlenen baskınların ardından ortaya çıkan rahatsız edici ve trajik toplu mezarlar, Libya'daki göçmenlerin karşı karşıya olduğu ciddi tehlikeyi gözler önüne seriyor." dedi.

"ACIMASIZ VE İNSANLIK DIŞI"

"Bugüne kadar Cihara ve Kufra'da 93 ceset çıkarıldı" diyen Rosemary DiCarlo hangi bölgede kaç ceset bulunduğunu belirtmeden, ülkede çocukların da aralarında bulunduğu göçmenlerin maruz kaldığı "acımasız ve insanlık dışı muameleyi" kınadı.

Libya Başsavcılığı, 10 gün önce, Kufra bölgesinde kaçakçıların işgal ettiği ve 76 göçmenin "esir tutulduğu" bir bölgede yapılan operasyonda ortaya çıkarılan toplu mezarda, Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen 28 göçmenin cesedinin bulunduğunu duyurmuştu.



Savcılık, soruşturma sonucunda "Düzensiz göçmenleri kaçıran, işkence yapan, zalimce, aşağılayıcı ve insanlık dışı muameleye maruz bırakan bir çetenin varlığının" ortaya çıkarıldığını belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü daha sonra Cihara'da 19 cesedin bulunduğu ikinci bir toplu mezarın keşfedildiğini bildirirken Kufra'daki toplu mezarda 70'e kadar ceset olabileceğini vurguladı.

İtalya kıyılarına yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2011 yılında Albay Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesinin ardından kaosa sürüklenen Libya, giderek Akdeniz üzerinden Avrupa'ya düzensiz göçün merkezi haline geldi.