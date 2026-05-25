İktidarı destekler nitelikte açıklamalar yapan ünlü isimler bir bir TRT dizilerinde rol kaparken, bunların arasına Yavuz Bingöl de eklendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT 1 için hazırlanan 15 Temmuz odaklı döküdrama dizisi "Asırlık Gece"nin oyuncu kadrosuna katılan Yavuz Bingöl, projede FETÖ firarisi Adil Öksüz’ü canlandıracak.

FETÖ firarisi Adil Öksüz

Miray Yapım imzalı ve 15 bölümden oluşan dizinin çekimlerine geçen cuma günü Ankara'da başlandı. Cihan Sağlam ile Ahmet Toklu’nun yönettiği, her bölümünde farklı bir hikayenin işleneceği yapımda Erkan Petekkaya da Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Salih Zeki Çolak rolüyle yer alıyor.

BAŞKA BİR TRT YAPIMINDA DAHA OYNAYACAK

Farklı bir projede daha rol alacak olan Yavuz Bingöl, aynı zamanda TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanacak olan, başrolünü Engin Altan Düzyatan’ın üstlendiği "Espiyonaj" dizisinde istihbarat başkanı karakterini oynayacak.