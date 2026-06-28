İki tünelin tamamlanmasıyla birlikte şantiye ekipleri artık nehir akışını kontrollü şekilde yönlendirebilecek ve baraj gövdesinin temel inşaatına daha hızlı geçebilecek. Projede planlanan beş nehir yönlendirme tünelinden üçü tamamlanmış olurken, çalışmalar Himalayalar'ın zorlu jeolojik koşullarında devam ediyor.

DEV BARAJ 12 TÜRBİNLE ELEKTRİK ÜRETECEK

Dibang Nehri üzerinde inşa edilen proje tamamlandığında 278 metre yüksekliğinde beton ağırlık barajına sahip olacak. Yer altına kurulacak santralde her biri 240 megavat gücünde 12 türbin görev yapacak ve toplam kurulu güç 2.880 megavata ulaşacak. Tesisin yılda yaklaşık 11,2 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi planlanıyor. Bunun yanında muson dönemlerinde taşkın riskinin azaltılmasına da katkı sağlaması hedefleniyor.

EN ZOR ETAPLARDAN BİRİ GERİDE KALDI

Tünel çalışmaları, dağlık arazi nedeniyle projenin en karmaşık aşamalarından biri olarak görülüyor. Aynı gün gerçekleştirilen iki kontrollü patlatmayla DT-4 ve DT-5 tünellerinin buluşturulması, mühendislik açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Devam eden çalışmaların ardından baraj gövdesi, su alma yapıları ve yer altındaki enerji üretim tesislerinin inşası sürecek. Projenin önümüzdeki yıllarda tamamlanarak Hindistan'ın en büyük hidroelektrik yatırımlarından biri olması bekleniyor.