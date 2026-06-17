Türk devletleri arasındaki kültürel ve dilsel birlikteliği güçlendirmeyi hedefleyen ortak alfabe çalışmalarında bir gelişme yaşandı. AKP Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Türk dünyasının ortak yazı sistemi konusunda yeni bir aşamaya ulaşıldığını açıkladı. Yapılan çalışmalar kapsamında Kazakistan ve Kırgızistan’ın kullanacağı yeni alfabelerin nihai taslakları kabul edildi.

Kürşad Zorlu, komisyonun yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda Kazakistan ve Kırgızistan’ın kullanacağı alfabelerin son şeklinin netleştirildiğini ve resmi olarak kabul edildiğini duyurdu.

KOMİSYONDAN RESMİ ONAY

Kürşad Zorlu açıklamasında, “Kazakistan ve Kırgızistan'ın kullanacağı alfabelerin son şekilleri belirlenmiş ve komisyonca kabul edilmiştir” ifadelerine yer verdi.