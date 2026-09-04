Brezilya ile Paraguay sınırında inşaatı 2022 yılında tamamlanan ancak bağlantı yolları ve gümrük altyapısındaki eksiklikler nedeniyle yıllardır atıl durumda bekleyen Entegrasyon Köprüsü, sınır geçişlerindeki çileyi bitirmek adına kademeli olarak hizmete giriyor.

İki ülke arasındaki ünlü Dostluk Köprüsü'nde yaşanan kilitlenmeleri hafifletmeyi hedefleyen yeni yapı, 14 Eylül itibarıyla sınır bölgesinde yaşayan yerel halkın hususi araçlarına belirli saatlerde açılacak.

Güney Amerika’nın en yoğun sınır hatlarından biri olan ve günlük 100 bin aracın geçtiği mevcut Dostluk Köprüsü; turistlerin, ticari kamyonların ve sınırın iki tarafında çalışan yerlilerin aynı anda kullanması nedeniyle büyük bir trafik krizine sahne oluyordu.

Paraná Nehri üzerinde yükselen 760 metre uzunluğundaki yeni Entegrasyon Köprüsü ise insan ve kargo trafiğini birbirinden ayırarak bu sorunu kökten çözmeyi amaçlıyor.

KÖPRÜ KADEMELİ OLARAK AÇILACAK

Yaklaşık 712 milyon Brezilya Reali yatırım bütçesiyle hayata geçirilen proje kapsamında, ilk etapta sadece bölgede ikamet eden ve gerekli sınır geçiş belgelerine sahip sürücüler sabah 07.00 ile 13.00 saatleri arasında binek araçlarıyla geçiş yapabilecek.

Lojistik akışını rahatlatmak adına boş kamyonların geçişine ise gece saatlerinde izin verilecek.

Sınır altyapısı ve gümrük denetimlerinin tamamen hazır hale gelmesiyle birlikte, tüm ağır kargo trafiğinin tamamen bu yeni köprüye aktarılması ve eski köprünün sadece hafif araçlar ile yayalara ayrılması planlanıyor.