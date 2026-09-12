Rusya’nın Khasan bölgesi ile Kuzey Kore’nin Rason özel ekonomik bölgesini birbirine bağlayan 1 kilometrelik yapı, iki ülke arasındaki stratejik yakınlaşmayı yeni bir safhaya taşıdı. Başbakanlar düzeyinde düzenlenen törenle açılan köprü, 1959'dan bu yana tek kara geçişi olan eski demiryolu hattına olan bağımlılığı sonlandırarak kesintisiz sevkiyat devrini başlattı.

495 günde tamamlanan ve 10 şeritli dev bir sınır kompleksine entegre edilen proje, ilk etapta günlük 300 araçlık kapasiteyle kargo geçişlerine açıldı. İnşaatında 5 bin tondan fazla metal yapının kullanıldığı devasa koridorun, ilerleyen süreçte günlük 800 araç ve 2 binden fazla yolcu geçişine imkan tanıması hedefleniyor.

Törenin hemen ardından başlayan kamyon geçişleri, iki ülke arasındaki ticari trafiğin doğrudan ve daha esnek bir rotaya kavuştuğunu ilan etti.

RUSYA ASYA ÜLKELERİ İLE BAĞIMLILIĞINI ARTIRIYOR

Ukrayna savaşı sonrası ivme kazanan askeri ve ekonomik işbirliğinin en somut fiziksel adımı olan bu yeni hat, jeopolitik açıdan kritik bir rol üstleniyor. Bu hamle, Kuzey Kore’nin Çin’e olan lojistik bağımlılığına karşı doğrudan bir alternatif yaratırken, Rusya’nın Asya ile entegrasyon stratejisini de güçlendiriyor.

İki ülke, imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın ardından bu yatırımla diplomatik söylemleri sahada kalıcı bir altyapıya dönüştürmüş oldu.