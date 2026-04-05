Polonya ile Rusya arasında Gdansk’taki konsolosluk binası üzerinden devam eden diplomatik kriz, Polonya yönetiminin binanın enerji akışını tamamen kesmesiyle yeni bir boyuta ulaştı.

Faaliyet izni iptal edilmesine rağmen tahliye edilmeyen binanın elektrik ve doğal gaz bağlantıları, Polonyalı yetkililerin içeri girişine izin verilmemesi ve biriken borçlar gerekçe gösterilerek durduruldu.

İki ülke arasındaki gerilim, Kasım 2025'te Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir sabotaj girişimine misilleme olarak konsolosluğun kapatılması kararıyla başlamıştı.

RUS TARAFI BİNAYI TERK ETMİYOR

Polonya makamları, resmi tapu kayıtlarının binanın devlete ait olduğunu kanıtladığını savunurken; Rusya Dışişleri Bakanlığı mülkiyet haklarının kendilerinde olduğunu iddia ederek binayı teslim etmeyi reddediyor.

Gdansk yerel yönetimi ise Rus tarafının 2013-2023 yılları arasında yaklaşık 5,5 milyon zloti tutarındaki kullanım bedelini ödemediğini, Moskova’nın ise binayı ücretsiz kullanma hakkı olduğu iddiasıyla bu ödemeleri yapmadığını belirtiyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTILAR

Gdansk Belediye Başkan Yardımcılığı, mülkiyet tartışmasını çözüme kavuşturmak ve binanın kontrolünü geri almak amacıyla kapsamlı bir hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Uzmanlar yargı yolunun yıllar sürebileceğini öngörürken, enerji kesintisi hamlesi Polonya’nın mülkiyet konusundaki kararlılığını simgeleyen sert bir diplomatik yanıt olarak değerlendiriliyor.