İki ülke arasındaki stratejik ve ekonomik yakınlaşmanın en somut göstergesi olarak değerlendirilen 2,9 kilometre uzunluğundaki dev köprü, Çin'in sınır kenti Dandong ile Kuzey Kore'nin Sinuiju şehrini 4 şeritli karayoluyla birbirine bağlayacak.

İnşaatı yıllar önce tamamlanan ancak Kuzey Kore tarafının bağlantı yollarını ve gümrük tesislerini yapmayı reddetmesi nedeniyle açılışı bir türlü gerçekleştirilemeyen proje, sınır kentinde büyük düş kırıklığına yol açmıştı.

Pekin yönetiminin BM yaptırımlarına destek vermesinden ve ekonomik olarak Çin'e aşırı bağımlı hale gelmekten çekinen Pyongyang'ın projeyi ağırdan alması iki ülke arasında diplomatik soğukluğa neden olmuştu.

Ancak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinpring arasında gerçekleşen son zirve ve varılan stratejik mutabakat, krizin aşılmasını sağladı.

ESKİ KÖPRÜNÜN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Yeni karayolu bağlantısı, iki ülke arasındaki resmi ticaretin yüzde 70'inden fazlasını üstlenen ancak 1937 yapımı eski ve dar köprünün yükünü hafifletecek. Tek şeritli eski köprünün aksine 24 saat boyunca konteyner ve ağır tonajlı tır trafiğine açık olacak modern köprünün, Kuzey Kore'ye yönelik lojistik akışını ve gıda, gıda maddeleri, kozmetik ile içecek ihracatını ciddi oranda artırması bekleniyor.

Söz konusu açılış hamlesi, Kuzey Kore'nin Rusya ile Tumen Nehri üzerinde inşa ettiği yeni karayolu köprüsünün hemen ardından geldi. Ukrayna savaşı sürecinde Moskova'ya asker ve mühimmat desteği sağlayarak Rusya ile ilişkilerini üst seviyeye çıkaran Pyongyang, bu adımıyla Pekin'in de bölgesel nüfuzunu yeniden pekiştirmek istemesini sağladı.

Geçtiğimiz yıl dış ticaretinin yüzde 98'ini Çin ile gerçekleştiren Kuzey Kore, yeni köprü sayesinde hem ekonomik darboğazı aşmayı hem de Doğu Asya'da Çin ile ortak bir hat oluşturmayı hedefliyor.