Lübnan'ın güvenlik gerekçeleriyle İran vatandaşlarına vize muafiyetini kaldırmasının ardından, İran yönetimi de mütekabiliyet esası gereğince Lübnan vatandaşlarına vize uygulanacağını duyurdu.

İran'ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Lübnan hükümetinin sınır geçişlerinde vize şartı getirmesine atıfta bulunularak, İranlı makamların da benzer bir düzenlemeye gittiği kaydedildi.

Yeni düzenleme kapsamında Lübnan vatandaşları, İran'daki tüm havalimanlarında vizelerini beklemeden alabilecek. Harç ücretleri noktasında kolaylık sağlandığı belirtilen açıklamada, dini amaçlı ziyaretler için vize ücretinin 10 euro, turistik seyahatler için ise 20 euro olarak belirlendiği aktarıldı.

İLK LÜBNAN VİZE UYGULAMASINI BAŞLATMIŞTI

Sürecin fitilini ateşleyen adım ise 5 Mart tarihinde Lübnan cephesinden gelmişti. Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, ülke topraklarının güvenliği tehdit eden faaliyetler için kullanılmasını önlemek ve sınır güvenliğini artırmak amacıyla İran vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının yeniden devreye alındığını ilan etmişti.

Bu hamlenin ardından Tahran yönetimi, Lübnan vatandaşlarının rahatlığını gözeterek hızlı vize sürecini başlattığını belirterek diplomatik karşılık vermiş oldu.