Afrika'nın en büyük su krizi haline gelen Mısır ve Etiyopya arasındaki gerilim, Nil Nehri'nin sularının paylaşımı ve Etiyopya'nın inşa ettiği Büyük Etiyopya Rönesans Barajı (GERD) etrafında tırmanmaya devam ediyor.

Mısır Başbakanı Mustafa Madbuly, Etiyopya ile Nil Nehri üzerindeki tartışmalı baraj konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözümü için Mısır’ın diplomatik ve siyasi yollara bağlı kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Nil Nehri’nin Mısır için hayati önemde bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Madbuly, ülkesinin su kaynaklarının yüzde 95’ini bu nehirden karşıladığını hatırlattı.

Son dönemde iki ülke arasında diplomatların karşılıklı olarak sınır dışı edilmesiyle tırmanan gerilime rağmen Mısır; Sudan, Eritre ve Somali gibi bölge ülkeleriyle diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Etiyopya'nın Mısır'ı Afrika'daki kalkınmanın önünde bir engel gibi gösterme çabalarını reddeden Başbakan Madbuly, Kahire yönetiminin diğer ülkelere zarar vermediği sürece tüm kalkınma hamlelerini desteklediğini ifade etti.

BARAJ İNŞASI İKİ ÜLKEYİ BURUN BURUNA GETİRDİ

Çöl ikliminin hakim olduğu ve tatlı su ihtiyacının yaklaşık yüzde 95'ini Nil Nehri'nden karşılayan Mısır, Etiyopya'nın inşa ettiği barajın su akışını kısıtlama ihtimalini gıda ve su güvenliğine yönelik varoluşsal bir tehdit olarak görüyor.

Buna karşılık Afrika'nın en büyük hidroelektrik santralini işletmeyi hedefleyen Etiyopya ise devasa baraj sayesinde ülke geneline elektrik sağlamayı ve komşu ülkelere enerji ihraç ederek ekonomik bağımsızlığını kazanmayı amaçlıyor.

SUDAN'DA ANLAŞMA İMZALANMASINI TALEP EDİYOR

İki ülke arasındaki temel anlaşmazlık noktalarından birini, baraj devasa rezervuarının doldurulma hızı ve özellikle kuraklık dönemlerinde nehir yatağına ne kadar su bırakılacağı meselesi oluşturuyor.

Mısır ve havza ülkelerinden Sudan, üst üste yaşanabilecek kuraklık yıllarında kendi tarım alanlarının ve Aswan Barajı gibi kritik tesislerinin zarar görmemesi için Etiyopya ile hukuki açıdan bağlayıcı bir anlaşma imzalanmasını ve barajın işletilmesinde ön onaylarının alınmasını talep ediyor.

Etiyopya yönetimi ise su kaynakları üzerindeki egemenlik hakkını savunarak bu kısıtlamalara karşı çıkıyor ve Mısır'ı sömürge döneminden kalma antlaşmalara sığınmakla suçluyor.

Etiyopya'nın kalkınma hamlesi ile Mısır'ın yaşamsal su ihtiyacının karşı karşıya geldiği bu diplomatik kriz, bölgede uzun süredir devam eden bir çıkmaz olarak varlığını sürdürüyor.