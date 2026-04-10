Rusya ile Suudi Arabistan arasında varılan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması, 11 Mayıs itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor. İki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik bağları güçlendirmesi beklenen bu adım, turizm sektöründe heyecan yaratsa da uzmanlar Orta Doğu’daki mevcut gerilimler nedeniyle kısa vadede devasa bir turist akını konusunda temkinli konuşuyor.

100 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğinde yürütülen "Vizyon 2030" projesiyle petrol bağımlılığını azaltarak turizmde bir dünya devi olmayı hedefliyor.

2030 yılına kadar yıllık 100 milyon yabancı turist ağırlamayı planlayan krallık, Kızıldeniz kıyısındaki devasa projelerden futuristik "Shebara" tesislerine (ufo tasarımlı villalar) kadar milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun turizm elçisi olarak tanıtımını üstlendiği bu yeni dönemde, krallık lüks turizmin merkezi olma yolunda ilerliyor.

Geçtiğimiz yıl Rusya'yı ziyaret eden yabancı turist sayısında Çin'in ardından ikinci sıraya yerleşen Suudiler, Rusya’yı özellikle doğası ve iklimi için tercih ediyor.

Arap turistlerin Rusya’da en çok ilgi gösterdiği aktivitelerin başında kar görmek ve kızaklı köpek gezintilerine katılmak geliyor.

Bu durum, vize muafiyetinin Rusya’ya olan Arap turist akışını daha fazla hızlandırabileceğine işaret ediyor.