Fransa ve İtalya, aralarındaki en büyük doğal engel olan görkemli Alpler'i aşmak için mühendislik tarihine geçecek devasa bir projeye imza atıyor.

Lyon ve Torino şehirlerini birbirine bağlayacak olan 57,5 kilometre uzunluğundaki yeni "temel tünel", tamamlandığında İsviçre'deki Gotthard Tüneli'ni geride bırakarak dünyanın en uzun demiryolu tüneli ünvanını alacak.

Mevcut durumda dağlık arazi ve heyelan riskleri nedeniyle ulaşımın yüzde 92’sinin kamyonlarla sağlandığı bölgede, bu proje ulaşım dengelerini tamamen değiştirmeyi hedefliyor.

SEYAHAT SÜRESİ DÜŞECEK

İnşaatı devam eden bu dev tünel sayesinde, Lyon ve Torino arasındaki seyahat süresi yaklaşık dört saatten sadece bir saat 47 dakikaya inecek. Projenin asıl büyük etkisi ise çevre ve lojistik alanında hissedilecek; her yıl yaklaşık bir milyon ağır vasıtanın trafikten çekilmesi ve yıllık bir milyon ton karbon salınımının önlenmesi planlanıyor.

Mevcut kapasitesi sınırlı olan eski hattın yerine gelecek bu modern sistemle, yük trenlerinin taşıma kapasitesi üç katına çıkarken günlük yolcu treni sefer sayısı da altıdan 22'ye yükselecek.

50 KİLOMETRELİK KISMI TAMAMLANDI

Toplamda 162 kilometrelik bir tünel ve galeri ağından oluşan projenin yaklaşık 50 kilometrelik kısmı şimdiden tamamlanmış durumda.

4 bin işçinin görev aldığı bu dev yatırım, sadece iki komşu ülkeyi birbirine bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Akdeniz ulaşım koridorundaki en kritik boşluğu doldurarak tüm Avrupa'nın ticaret ağını güçlendirecek.