Dünyanın en uzun kesintisiz kara sınırı olan 8 bin 891 kilometrelik ABD-Kanada hattının ormanlık arazilerden geçen binlerce kilometrelik bölümünde, ağaçların kesilmesiyle oluşturulan 6 metre genişliğinde kesintisiz bir boşluk bulunuyor. Bu uygulama sayesinde iki ülke arasındaki sınır çizgisinin hem havadan hem de karadan net biçimde ayırt edilmesi sağlanıyor.

DÜNYANIN EN UZUN KESİNTİSİZ KARA SINIRINDA DİKKAT ÇEKEN HAT

ABD ile Kanada arasındaki kara sınırı, 8 bin 891 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun kesintisiz kara sınırı olma özelliğini taşıyor. Bu hattın ormanlık arazilerden geçen binlerce kilometrelik bölümünde, doğal bitki örtüsünden arındırılmış bir koridor yer alıyor. Ağaçların kesilmesiyle oluşturulan bu boşluk, 6 metre genişliğinde kesintisiz bir hat boyunca uzanıyor.

ORMANLIK ALANDAKİ 6 METRELİK BOŞLUK NEDEN BIRAKILDI?

Yoğun orman dokusu içerisinde sınır hattının belirsizleşmemesi için özel bir alan açma yöntemi uygulanıyor. Ağaçların 6 metre genişliğinde kesilmesiyle oluşturulan bu boşluk, ABD ve Kanada arasındaki sınır çizgisinin hem havadan hem de karadan net biçimde seçilebilmesini mümkün kılıyor.

"THE SLASH" KORİDORUNUN BAKIMINI KİM YAPIYOR?

Sınır hattındaki bu ağaçsız koridor, bölgede "The Slash" adıyla biliniyor. Uluslararası Sınır Komisyonu ekipleri, ormanlık alandaki bitki örtüsünün yeniden büyüyerek sınır çizgisini kapatmasını önlemek amacıyla bu hattın bakımını her yıl düzenli olarak sürdürüyor.