Deniz yolu bağlantısının eksikliği, Newcastle ile Bergen arasında 1968 yılına dayanan köklü bir dostluk ilişkisinin üzerine gölge düşürürken, yerel yönetimler rotayı geri getirmek için çözüm yolları arıyor. Nisan ayında başlayacak olan direkt uçuşların yarattığı heyecan, feribot seferlerine olan talebi tekrar tetikledi.

EKONOMİK BAĞLAR VE TURİZM POTANSİYELİ

Newcastle Şehir Konseyi Başkanı Karen Kilgour, belediye meclisi toplantısında yaptığı açıklamada, deniz yolunun hem turizm hem de sanayi açısından kritik olduğunu vurguladı. Kilgour, feribotun geri dönmesinin açık deniz enerji sektöründeki stratejik iş birliklerini güçlendireceğini ve turistlere benzersiz seyahat seçenekleri sunacağını ifade etti.

Şu anki işletmecilerin rotayı ekonomik olarak verimli bulmamasına rağmen, konsey başkanı bu durumu değiştirmek için araştırmaların sürdüğünü belirtti. Bergen'in uluslararası çalışmalarda stratejik bir ortak olduğunu söyleyen Kilgour, bu ilişkiyi daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini ekledi.

PASAPORT KONTROLÜ VE ALTYAPI ENGELLERİ

1890'lara kadar uzanan tarihi güzergahın önündeki en büyük engellerden biri, Bergen limanındaki teknik gereklilikler olarak görülüyor. Seferlerin tekrar başlaması durumunda, limanda genişletilmiş bir pasaport kontrol tesisi inşa edilme zorunluluğu projenin maliyetlerini artırıyor.

Liberal Demokrat meclis üyesi Greg Stone, bu konuda daha somut adımlar atılması gerektiğini savundu. Stone, belediye başkanlığı ile iş birliği yaparak bu tarihi bağlantıyı fiziksel olarak yeniden kurmak için maliyet ve altyapı çalışmalarına odaklanılması çağrısında bulundu.

YOLCULARIN NOSTALJİK VE GÜNCEL TALEPLERİ

Feribotun geri dönüş ihtimali sosyal medyada ve sivil toplumda geniş yankı buldu. Birçok vatandaş, geçmişte deniz yoluyla yapılan Bergen seyahatlerine dair "güzel anılara" sahip olduklarını dile getirerek rotanın tekrar açılmasını şart olarak görüyor.

Norveç'e açılan bir kapı olarak görülen Bergen güzergahı için yolcular, "Bu güzergahın tekrar açılması kesinlikle şart" yorumlarında bulundu. Bazı kullanıcılar ise bu hattın sadece bir ulaşım aracı değil, Norveç ile ailevi ve kültürel bağları yeniden kurmanın bir yolu olduğunu belirtiyor.