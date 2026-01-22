Siyasi ve askeri anlaşmazlıklar birçok kıtada sürerken iki ülke arasında atılan birleşme adımları dünya siyasetinin gündemine oturdu. Moldova Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar bölgede yeni bir haritanın ortaya çıkacağının ilk belirtileri olarak gösterildi. Birleşme sonucunda doğacak atmosferde yeni ülkelerin de ortaya çıkabileceği gündeme geldi.

BİRLEŞMENİN AVANTAJINI CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu yaptığı açıklamada Romanya ile birleşme yönünde adım atacağını ancak halkın anketlerde henüz bu durumu kabullenmediğini söyledi. Romanya'yla birleşmede asıl hedefin Avrupa Birliği üyesi ülke statüsü almak için önemli olduğunu belirten Sandu, eğer bir referandum yapılırsa, Romanya'yla birleşme konusunda evet oyu kullanırım açıklamasında bulundu.

YENİ ÜLKELER KURULABİLİR

Siyasi ve sosyal açıdan birleşmenin nasıl bir etkisi olacağını yorumlayan uzmanlar ise bu birliği hassas dengeleri bozabileceği konusunda uyardı. Rusya destekli ayrılıkçı bölgeler olan Transdinyester ve Gagavuzya’dan peş peşe açıklamalar geldi. Bölge temsilcileri, Moldova’nın statüsünün değişmesi durumunda kendi kaderlerini tayin etme haklarını kullanacaklarını ve Kişinev’den tamamen kopabileceklerini hatırlattı.

ÜLKENİN YARISI ROMANYA VATANDAŞI

Ülkede 1,5 milyon kişinin Romanya vatandaşlığına sahip olması toplumsal bağları güçlendirirken, nüfusun önemli bir kısmının Rusça konuşması ve Rusya’nın bölgedeki politikasının ise ayrışmayı tetikleyici ve kutuplaştırıcı olduğu yorumları yapıldı.

Şu an halkın yüzde 30'unun birleşme taraftarı olduğu anket sonuçlarına yansısa da askeri ya da siyasi bir kriz anında bu oranın çok çok daha fazla artacağı ve birleşmenin kaçınılmaz olacağı yorumları yapılıyor.