İki ülkeyi denizin altından birbirine bağlayacak dev ulaşım projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında yaklaşık 18 kilometre uzunluğa ulaşacak tünel, hem karayolu hem de demiryolu taşımacılığına hizmet vererek Danimarka ile Almanya arasındaki seyahat sürelerini önemli ölçüde azaltacak.

89 DEV BETON PARÇA KULLANILIYOR

Proje kapsamında toplam 89 dev beton blok kullanılıyor. Her biri yaklaşık 217 metre uzunluğunda ve 73 bin 500 ton ağırlığındaki bu parçalar, özel üretim tesislerinde karada hazırlanıyor. Daha sonra deniz yoluyla proje sahasına taşınan bloklar, gelişmiş mühendislik yöntemleriyle denizin tabanına yerleştiriliyor.

SADECE 15 MİLİMETRELİK HATA PAYI

Tünelin inşasında dikkat çeken en önemli unsurlardan biri ise uygulanan yüksek hassasiyet seviyesi. Mühendisler, dev beton parçaları birbirine yalnızca 15 milimetrelik toleransla bağlayarak tek bir yapı oluşturuyor. Milimetrik doğruluk gerektiren bu süreç, projenin teknik açıdan en zorlu aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

KLASİK YÖNTEMLER YERİNE BATIRMA TÜNEL TEKNİĞİ

Maliyeti milyarlarca euroyu bulan projede geleneksel tünel kazma yöntemleri tercih edilmiyor. Bunun yerine "batırma tünel" tekniği uygulanıyor. Bu yöntemde tünel bölümleri önceden üretiliyor, ardından deniz tabanına yerleştiriliyor ve birbirine bağlanarak kesintisiz bir ulaşım hattı oluşturuluyor.

AVRUPA ULAŞIMINA KATKI

Dev projenin tamamlanmasıyla birlikte Avrupa’nın en önemli ulaşım bağlantılarından biri hayata geçirilmiş olacak. Sadece bölgesel ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak olan tünelin, kıtalar arası yük ve yolcu taşımacılığını hızlandırarak ekonomik faaliyetlere de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SU ALTI YAPILARINDAN BİRİ OLACAK

İnşaatın tamamlanmasının ardından tünel, dünyanın en büyük su altı ulaşım yapılarından biri olarak kayıtlara geçecek. Mühendislik ölçeği, kullanılan teknoloji ve hassas uygulamalarıyla proje, modern altyapı çalışmalarının en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.