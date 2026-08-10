Çin ile Rusya arasında inşa edilen ve iki ülkeyi birbirine bağlayacak dünyanın ilk sınır ötesi teleferik projesinde ana yapının tamamlandığı duyuruldu. Yapımına 2019 yılında başlanan dev projenin yıl sonuna kadar tamamen hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Teleferik hatta sahip olan sistem, Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Heilongjiang eyaletindeki Heihe şehri ile Rusya'nın Blagoveshchensk kentini Heilongjiang (Amur) Nehrinin üzerinden bağlayacak.

İki sınır kenti arasındaki nehir geçiş süresini sadece 6 ila 8 dakikaya indirecek olan hat, bölgedeki ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra ticaret ve turizme de büyük katkı sağlayacak.

SİSTEM YILDA 2,6 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Toplam 970 metre uzunluğundaki hat üzerinde saniyede 12 metre hızla hareket edecek, her biri 110 yolcu kapasiteli iki kabin hizmet verecek. Sistem, yılda tek yönlü 2,6 milyon yolcu taşıma kapasitesiyle özellikle yoğun dönemlerde hızlı ve verimli bir geçiş imkanı sunacak.

Ekipman kurulumu, sistem entegrasyonu ve test süreçlerini kapsayan son aşamaya geçilen teleferik; 2022 yılında faaliyete geçen karayolu köprüsü ve feribot hatlarının ardından iki ülke arasındaki ulaşım altyapısının üçüncü ayağı olacak.

Tamamlandığında iki komşu şehir; turizm, lojistik ve ticaret alanlarında birbirine entegre, güçlü bir sınır ötesi ulaşım ağına kavuşacak.

VİZESİZ SEYAHAT ULAŞIM AĞLARINI GELİŞTİRDİ

İki ülke arasındaki vizesiz seyahat kolaylığı ve gelişen ulaşım ağları sınır geçişlerini halihazırda rekor seviyelere taşımış durumda. Verilere göre bu yılın ilk yarısında Heihe Limanı'ndan geçen yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60’tan fazla artarak 568 binin üzerine çıktı. Devreye girecek yeni teleferik hattının, konforlu ve hızlı yapısıyla artan seyahat talebini karşılayarak bölgesel ekonomik büyümeyi daha da ivmelendirmesi bekleniyor.