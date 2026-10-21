Projede Kanada tarafından geliştirilen CANDU teknolojisinin kullanılması planlanıyor. Bu reaktörlerin en dikkat çekici özelliği ise elektrik üretimini durdurmadan yakıt ikmali yapılabilmesi. Böylece uzun süreli üretim kesintilerinin azaltılması hedefleniyor.

ELEKTRİK ÜRETİMİNİ DURDURMADAN YAKIT EKLENEBİLECEK

Indiana eyalet yönetimi, elektrik kooperatifi Hoosier Energy ve Kanadalı mühendislik şirketi AtkinsRéalis, 19 Ekim 2026'da nükleer enerji yatırımlarını değerlendirmek amacıyla bir mutabakat anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında eyalette sekiz adede kadar nükleer reaktörün kurulabileceği alanlar ve projenin uygulanma koşulları araştırılacak.

Planlanan tesislerde CANDU adı verilen Kanada tasarımı reaktörlerin kullanılması öngörülüyor. Geleneksel nükleer reaktörlerin çoğunda zenginleştirilmiş uranyum kullanılırken, CANDU sistemleri doğal uranyumla çalışabiliyor. Ayrıca bu reaktörlerde ağır su adı verilen özel bir su türü kullanılıyor.

Teknolojinin en önemli avantajlarından biri, reaktör çalışmaya devam ederken yakıt değişiminin gerçekleştirilebilmesi. Bu özellik sayesinde yakıt ikmali için üretimin durdurulmasına gerek kalmıyor. Yetkililer, yeni tesislerin hayata geçirilmesi halinde artan elektrik ihtiyacının karşılanmasına ve enerji arzının daha güvenilir hale getirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

ESKİ DOĞAL GAZ SANTRALLERİ DE DEĞERLENDİRİLECEK

Projenin dikkat çeken bir diğer yönü ise mevcut enerji tesislerinin yeniden kullanılması ihtimali. Yetkililer, faaliyetleri sona eren veya yakın zamanda kapatılması planlanan doğal gaz santrallerinin bulunduğu alanların nükleer enerji yatırımları için uygun olup olmadığını inceleyecek.

Bu yöntemle mevcut enerji altyapısından yararlanılması ve yeni tesislerin kurulma sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor. Ancak doğal gaz santrallerinin doğrudan nükleer santrale dönüştürülmesi konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Öte yandan sekiz reaktörlük proje için inşaat tarihi de açıklanmadı. Tesislerin kurulacağı yerlerin belirlenmesi, finansman sağlanması, çevresel incelemelerin tamamlanması ve gerekli nükleer güvenlik izinlerinin alınması gerekiyor.

Kanadalı şirket AtkinsRéalis, haziran ayında CANDU teknolojisinin ABD'de lisanslanmasına yönelik ilk başvuru adımını atmıştı. Son anlaşmayla birlikte bu teknolojinin ülkede kullanılmasına ilişkin çalışmalar yeni bir aşamaya taşındı.

Proje gerçekleşirse Indiana eyaletine toplam 6 bin megavatlık yeni nükleer elektrik üretim kapasitesi kazandırılması hedefleniyor.