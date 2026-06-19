Almanya ve Ukrayna, balistik füzelerle mücadele amacıyla yeni bir hava savunma sisteminin ortaklaşa geliştirilmesini öngören stratejik bir çerçeve anlaşmasına imza attı. Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Ramstein formatındaki Ukrayna Temas Grubu oturumu sırasında duyurulan bu gelişme, Berlin’in Kiev’e yönelik askeri desteğini savunma sanayisi iş birliği boyutuna taşıyan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

PROJE BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius konuya ilişkin yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin mutabakata varması koşuluyla, balistik füzelerle mücadele edecek yeni nesil bir hava savunma sisteminin önünü açtıklarını belirtti. Projeye birkaç Alman savunma sanayi kuruluşunun yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Pistorius, sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve sanayi ortaklarının uzlaşısının kritik bir önem taşıdığını vurguladı.

MEVCUT SİSTEMİN SINIRLARINI AŞACAK

Rusya’nın altyapı hedeflerine yönelik yoğun balistik füze saldırılarına karşı koymak adına uzun süredir müttefiklerinden hava savunma desteği talep eden Ukrayna için bu ortaklık, mevcut tedarik süreçlerinin ötesinde uzun vadeli bir kabiliyet kazanımı anlamına geliyor.

Alman şirketleri ile Ukrayna arasında kurulacak ortaklık sayesinde geliştirilecek yeni sistemin, mevcut hava savunma teknolojilerinin sınırlarını aşması hedefleniyor.

Anlaşma kapsamında üretilecek sistemin tam teknik kabiliyetleri, maliyeti ve ne zaman envantere gireceğine dair henüz net bir takvim paylaşılmazken, projenin tamamen balistik füze tehditlerine karşı özel olarak tasarlanacağı bildirildi.