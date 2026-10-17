Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Endonezyalı PT Pembangkit Listrik Nuklir şirketi, Endonezya'nın doğusundaki Kuzey Maluku bölgesine yüzer nükleer güç üniteleri aracılığıyla elektrik sağlanmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya imza attı.

Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında imzalanan bu sözleşme, yüzer nükleer güç ünitelerinden elektrik tedarik edilmesine ilişkin dünyadaki ilk ihracat anlaşması olma özelliğini taşıyor.

Proje kapsamında Rosatom, Halmahera Adası'nın kuzeyine elektrik sağlamak üzere toplam 200 megavat kurulu güce sahip iki FPU-100 Yüzer Nükleer Güç Ünitesi tedarik edecek.

5 YIL İÇİNDE ÜRETİME BAŞLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Nükleer buzkıranlarda kendini kanıtlamış RITM serisi reaktör sistemleriyle düşük karbonlu elektrik üretecek olan tesislerin, sözleşme şartlarının yürürlüğe girmesinden itibaren yaklaşık beş yıl içinde ilk elektrik tedarikine başlaması öngörülüyor.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, bu adımın iki ülke arasında uzun vadeli bir ortaklığın temeli olduğunu belirtirken, Endonezya’nın enerji güvenliğini pekiştirme ve karbon nötr hedeflerine ulaşma kararlılığını destekleyeceğini vurguladı.