Rusya ile Malezya arasında diplomatik ve ticari ilişkileri güçlendirecek önemli bir vize serbestisi adımı atılıyor. İki ülke, kısa süreli seyahatleri kapsayan karşılıklı vizesiz rejim anlaşmasını 2026 yılı sonuna kadar tamamlayarak yürürlüğe koymayı hedefliyor.

Rusya’nın Malezya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, taslak metnin hukuki açıdan yüksek bir hazırlık seviyesinde olduğu bildirildi. Vladivostok kentinde gerçekleştirilen Rusya-Malezya Ortak Ekonomik, Bilimsel-Teknik ve Kültürel İşbirliği Komisyonu’nun beşinci toplantısında bir araya gelen taraflar, sürecin yıl bitmeden nihayete erdirilmesi yönündeki kararlılıklarını teyit etti.

30 GÜN VİZESİZ GİRİŞ YAPILABİLECEK

Mevcut uygulamada yalnızca Rusya vatandaşları Malezya'ya 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilirken, yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte bu hak karşılıklı hale getirilecek ve Malezya vatandaşları da Rusya'ya aynı süreyle vizesiz seyahat edebilecek.

Gelişmeyi değerlendiren uzmanlar ve Rusya Bilimler Akademisi temsilcileri, atılacak bu adımın iki ülke arasındaki turist akışını ve ticari temasları artırmasının yanı sıra durma noktasına gelen doğrudan ve düzenli uçuşların yeniden başlamasına da zemin hazırlayacağını vurguluyor. Moskova yönetimi, son dönemde Güneydoğu Asya bölgesi başta olmak üzere dost ülkelerle vize süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik diplomasisini sürdürüyor.