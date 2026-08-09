Almanya’nın Bremen Kenti’ndeki bir para taşıma firmasını soyan ve 8 milyon 196 bin 925 Euro ile Türkiye’ye kaçan Yasemin Gündoğan (33), Interpol'ün de devreye girmesiyle geldiği Almanya’da 6 yıl 9 aylık hapis cezasını çekerken, suç ortakları evlendi. İki ayrı suçtan aranan damat ile babası düğünde Euro ve altın saçtı.

19 Temmuz 2026 günü İzmir’de gerçekleşen düğünde, Yasemin’e soygunda yardım etmekten Almanya’da iki yıl sekiz ay hapis cezası alan Büşra Satılmış ile soygunu yönetmek ve yaşlı Almanları dolandırmaktan "İki tutuklama emri ile aranan“ Yiğit Tufan (35), taktıkları altın ve Euro’larla poz verdi.

UTANMAZ İKİLİ, MANŞETLERİ

Alman Bild Gazetesi, "Utanmaz ikili“ manşetiyle konuyu okurlarına duyururken, firardaki damat Yiğit Tufan’ın hakkında iki tutuklama emri olduğunu hatırlattı. Tutuklamanın biri 8 milyonluk soyguna karışma ve diğeri de çağrı merkezi dolandırıcılığı ile ilgili. Tufan ve çetesinin polis gibi davranarak, öncelikle Almanya‘daki yaşlı insanları dolandırdığı, sonra Türkiye’ye kaçtığı belirtiliyor.

Suça bulaşmış iki kişinin, milyonların gözü önündeki düğününde para saçıldı. Düğün için Almanya'dan çok sayıda misafir getirildi ve lüks otellerde konaklatıldı.

Yasemin Gündoğan

YASEMİN PARALARI ONA KAPTIRDI

Cezaevinde bulunan ve paraları çalan asıl fail Yasemin, çaldığı paraları bir çetenin kendisinden aldığını belirterek Yiğit Tufan ve ekibini işaret etmişti.

Damadın suç kariyeri, 2017 yılında Almanya'da yaşlı insanları hedef alan ve birikimlerini dolandıran bir çetenin parçası olarak tanımlanmasıyla başladı. Tufan daha sonra faaliyetlerini Türkiye'ye taşıdı ve burada organize çete dolandırıcılığı için bir çağrı merkezi ağı kurdu.

2020 yılında Türk özel kuvvetlerinin baskınından kıl payı kurtuldu. Mayıs 2021'de hayatlarının en büyük soygununu gerçekleştirdi: Tufan'ın 8,2 milyon Euroluk soygunun stratejik beyni ve elebaşı olduğu iddia ediliyor. O zamandan beri 35 yaşındaki Tufan, Türkiye'de lüks bir yaşam sürüyor ve bunu sık sık sosyal medyada sergiliyor.