Fransa ve İsviçre sınırındaki La Cure köyünde yer alan Hotel Arbez Franco-Suisse (L'Arbézie), uluslararası sınır çizgisinin binanın, odaların ve hatta bazı yatakların tam ortasından geçmesiyle dünyadaki en sıra dışı konaklama tesislerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Otelde konaklayanlar, odanın içinde hareket ederken veya yatakta yön değiştirirken farkında olmadan ülke sınırını geçebiliyor.

Otel binasının sıra dışı hikayesi, 1862 yılında Fransa ile İsviçre arasında Vallée des Dappes bölgesi üzerindeki toprak anlaşmazlığını çözmek amacıyla yapılan sınır anlaşmasına dayanıyor. Anlaşma Aralık ayında imzalandı ancak bir sonraki yılın Şubat ayında yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Bu iki aylık hukuki boşluğu fark eden arazi sahibi Fransız vatandaşı Ponthus, yeni sınır çizgisinin tam üzerine hızlı bir şekilde üç katlı bir bina inşa etti.

BİNANIN YARISI FRANSA’DA YARISI İSVİÇRE’DE KALDI

Sınır anlaşması resmen yürürlüğe girdiğinde, Ponthus'un inşa ettiği binanın bir yarısı Fransa, diğer yarısı ise İsviçre topraklarında kaldı. İlerleyen yıllarda otele dönüştürülen bu yapı, iki ülkenin yasalarından ve coğrafi konumundan aynı anda yararlanma avantajı elde etti. Günümüzde otelin mutfağı Fransa tarafında yer alırken, oturma alanları ve yemeklerin servis edildiği bazı bölümler İsviçre sınırları içinde kalıyor.

SAVAŞ DÖNEMİNDE STRATEJİK SIĞINAK OLDU

Aynı aile tarafından nesillerdir işletilen tarihi bina, İkinci Dünya Savaşı sırasında stratejik bir sığınak olarak kullanıldı. İşgal yıllarında otelin üst katında bulunan İsviçre toprakları, mülteciler ve direnişçiler için güvenli bir bölge haline geldi. Fransız askerleri, uluslararası sınır ihlali yapmamak adına binanın merdivenlerinden yukarıya, yani İsviçre tarafına geçiş yapamadı.

TURİSTLERİN YOĞUN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

İsviçre'nin Nyon şehrine 22 kilometre mesafede bulunan otel, günümüzde sınırların geçirgenliğini ve coğrafi ilginçlikleri deneyimlemek isteyen turistlerin akınına uğruyor. Ziyaretçiler, pasaport kontrolü olmadan tek bir oda içerisinde iki ülke arasında geçiş yapabilme deneyimi için bölgeyi ziyaret etmeyi sürdürüyor.