Peru ve Şili sınırında yürütülen hendek kazma çalışmaları, iki ülkenin sınır bölgelerinde farklı amaçlarla hayata geçirdiği altyapı projelerini gündeme getirdi. Sınır hattının her iki tarafında da ağır iş makinelerinin faaliyet göstermesi kamuoyunda benzer nitelikte adımlar atıldığı izlenimini yaratsa da resmi makamlar projelerin işlevsel olarak birbirinden tamamen bağımsız olduğunu duyurdu.

HENDEK VE AYNI YÜKSEKLİKTE TOPRAK YIĞINI OLUŞTURULDU

Peru, iki ülke arasındaki hassas sınır bölgesi olan Concordia Hattı’na yaklaşık 60 metre mesafede, Tacna’da bulunan Santa Rosa kontrol kompleksinde kazı çalışmaları yürütüyor. Proje kapsamında yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde L şeklinde bir hendek ile aynı yükseklikte toprak yığın oluşturuldu. Toplam maliyeti 875.484,78 sol olan proje, bölge genelinde aydınlatma ve yönlendirme tabelalarının kurulumunu da içeriyor.

Tacna Bölgesel Altyapı Müdürü Eduardo Sanchez, çalışmanın Santa Rosa kontrol bölgesindeki kamyon akışını organize etmek amacıyla başlatılan uzun soluklu planın bir parçası olduğunu açıkladı. Uzmanlar, hendek ve toprak setin, küçük araçların gümrük alanını bypass ederek kamyon platformuna usulsüz girişini engellemek için inşa edildiğini, amacın göçmen geçişini durdurmak değil, yük araçları ile yolcu trafiğini birbirinden ayırarak kontrol noktasındaki beklemeleri azaltmak olduğunu ifade etti.

SINIR KALKANI GÖREVİ GÖRECEK

Şili hükümeti ise Peru ile olan kuzey sınırında doğrudan güvenlik ve göç kontrolü odaklı altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Mart 2026'da Devlet Başkanı José Antonio Kast’ın talimatıyla başlatılan ve "Plan Escudo Fronterizo" (Sınır Kalkanı) adı verilen proje kapsamında, ilk 90 günlük süreçte yaklaşık 30 kilometrelik hat boyunca hendek kazılması planlanıyor. Uluslararası haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre, Şili’nin kuzey sınır hatları boyunca toplamda yaklaşık 500 kilometreye ulaşabilecek geniş kapsamlı bir hendek ağı oluşturulması hedefleniyor. Şili tarafındaki proje, açıkça yasa dışı göçle mücadele, sınır güvenliğinin artırılması ve bölgedeki askeri varlığın tahkim edilmesi amacını taşıyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sınırdaki fiziksel düzenlemeler devam ederken, iki ülke arasında diplomatik ve operasyonel temasların da sürdüğü bildirildi. Peru Dışişleri Bakanlığı, 26 Mart 2026 tarihinde iki ülke heyetlerinin katılımıyla Peru-Şili Göç İş Birliği Binasyonel Komitesi'nin üçüncü toplantısının yapıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, toplantıda sınır bölgelerindeki düzensiz göç hareketliliğindeki düşüşün not edildiği, Peru Ulusal Polisi ile Şili emniyet birimleri arasındaki operasyonel koordinasyonun artırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Ayrıca tarafların eş zamanlı sınır devriyeleri gerçekleştirilmesi, kalıcı bilgi akış mekanizmasının kurulması ve resmi geçişleri kolaylaştırmak adına Santa Rosa ile Chacalluta sınır komplekslerinin modernizasyon çalışmalarını ele aldığı ifade edildi.