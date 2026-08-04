Yıllardır hazırlıkları süren ve iki ülke arasındaki ulaşımı kökten değiştirmesi beklenen dev teleferik projesinde kritik bir aşama geride bırakıldı. Çin ile Rusya'yı doğrudan birbirine bağlayacak sistemde ana inşaat tamamlanırken, projenin hizmete alınmasıyla birlikte sınır geçişlerinde yeni bir dönem başlayacak.

2019 yılında yapımına başlanan uluslararası teleferik projesinde en önemli aşamalardan biri başarıyla sonuçlandı. Çin'in Heihe kenti ile Rusya'nın Blagoveşçensk şehrini birbirine bağlayacak hat, faaliyete geçtiğinde iki ülke arasında doğrudan yolcu taşımacılığı yapan ilk uluslararası teleferik sistemi olma özelliğini taşıyacak.

Heilongjiang Nehri üzerine kurulan teleferik sayesinde iki şehir arasındaki ulaşım süresi yalnızca 6 ila 8 dakikaya inecek. Böylece mevcut kara yolu ve feribot ulaşımına hızlı bir alternatif sunulmuş olacak.

SINIR GEÇİŞLERİ DAKİKALAR İÇİNDE YAPILACAK

Yaklaşık 970 metre uzunluğundaki hatta aynı anda iki kabin hizmet verecek. Her biri 110 yolcu kapasiteli kabinler saniyede 12 metre hıza ulaşabilecek. Yetkililer, sistemin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından tek yönde yılda yaklaşık 2,6 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Birbirine kuş uçuşu yaklaşık 750 metre mesafede bulunan iki şehir arasında bugüne kadar ulaşım ağırlıklı olarak kara yolu köprüsü ve feribotlarla sağlanıyordu. Yeni teleferik hattı ise sınır geçişlerini çok daha kısa sürede gerçekleştirme imkânı sunacak.

TİCARET VE TURİZMDE YENİ DÖNEM

Projeyle birlikte Heihe kentinde kara yolu köprüsü, feribot ve teleferikten oluşan entegre bir ulaşım ağı kurulması planlanıyor. Çinli yetkililer, teleferik hattının sadece yolcu taşımacılığını kolaylaştırmakla kalmayacağını; ticaret, turizm ve lojistik faaliyetlerine de önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Yeni ulaşım sistemiyle iki ülke arasındaki insan hareketliliğinin de artması bekleniyor.

BÖLGEDE YOĞUNLUK HIZLA ARTIYOR

2022 yılında hizmete açılan Çin-Rusya kara yolu köprüsünün ardından teleferik projesi de iki ülke arasındaki ulaşım altyapısını güçlendiren en önemli yatırımlardan biri olarak gösteriliyor.

Bölgedeki hareketlilik de dikkat çekiyor. 2026 yılının ilk altı ayında Heihe Sınır Kapısı'nı kullanan yolcu sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'ın üzerinde artış göstermesi, sınır hattındaki ulaşım talebinin hızla yükseldiğini ortaya koyuyor.