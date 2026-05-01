

2025 verilerine göre Almanya 810 bin tondan fazla plastik atık ihraç ederek dünyada ilk sıraya yerleşti. Birleşik Krallık ise 675 bin tonla ikinci sırada yer aldı.

EN BÜYÜK YÜK TÜRKİYE'YE GELİYOR

The Guardian'ın haberine göre, Avrupa’dan çıkan plastik atıkların büyük bölümü Türkiye’ye gönderiliyor. Türkiye’nin yanı sıra Malezya ve Endonezya da önemli alıcı ülkeler arasında.

Uzmanlara göre bu durum, söz konusu ülkelerde çevresel zarar, yasa dışı döküm ve işçi hakları ihlalleriyle ilişkilendirilen bir geri dönüşüm sorununa yol açıyor.

TÜRKİYE'DE KAPASİTE SORUNU

Türkiye’de yılda yaklaşık 3,3 milyon ton plastik atık üretildiği ve bunun geri dönüşüm kapasitesinin üzerinde olduğu belirtiliyor. Avrupa’dan gelen atıklar bu yükü daha da artırıyor.

AB'DEN 2026 YASAĞI

AB, 2026’dan itibaren OECD dışı ülkelere plastik atık ihracatını yasaklayacak. Uzmanlar ise, bu durumun atıkların Türkiye gibi ülkelere daha da yoğunlaşabileceği endişesini doğurduğunu belirtiyor. Almanya ve İngiltere’nin yüksek hacimli plastik atık ihracatı, Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük atık hedeflerinden biri haline getiriyor.