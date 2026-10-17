Atlantik Okyanusu’nun derinliklerinde, dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren devasa bir maden savaşı kızışıyor. Kanarya Adaları’nın güneyinde, deniz yüzeyinin binlerce metre altında yer alan sönmüş bir yanardağ olan Tropik Deniz Dağı (Monte Tropic), sahip olduğu trilyon dolarlık stratejik maden rezervleriyle İspanya ile Fas’ı karşı karşıya getirdi.

Yaklaşık 120 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan bu su altı dağı; yeşil enerji, elektrikli araçlar ve yeni nesil teknoloji devriminin anahtarı kabul edilen tellür ve kobalt depolarına ev sahipliği yapıyor.

Özellikle güneş panellerinin üretiminde kritik rol oynayan tellür ve batarya teknolojisinin vazgeçilmezi olan kobalt rezervleri, bölgeyi küresel diplomasinin merkezine oturtmuş durumda.

İKİ ÜLKE KONMAK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞIYOR

Yaklaşık on yıldır bölge üzerinde sessiz bir nüfuz mücadelesi yürüten İspanya ve Fas, devasa kaynağın sahibi olabilmek için diplomatik hamlelerini sürdürüyor. Her iki ülkenin de Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin dışında, Batı Sahra sularının açıklarında kalan dev hazinenin kime ait olacağına ilişkin son sözü Birleşmiş Milletler (BM) söyleyecek.

Ancak ortadaki devasa ekonomik potansiyele rağmen madenlerin çıkarılması kısa vadede mümkün görünmüyor. Deniz seviyesinin 3 bin metre altındaki aşırı basınç, zifiri karanlık ve zorlu arazi koşulları nedeniyle uzmanlar, bu mineralleri çıkarabilecek teknolojinin geliştirilmesinin en az 20 ila 30 yıl alacağını öngörüyor.

Ayrıca, bölgedeki hassas denizaltı ekosisteminin ve az bilinen canlı türlerinin zarar görmemesi adına Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi de muhtemel bir madencilik faaliyetine karşı temkinli olunması gerektiği hususunda uyarıda bulunuyor.