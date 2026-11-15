Yerel haber sitesi Addis Standard'ın aktardığı bilgilere göre, sınır hattındaki çatışmalar son günlerde yoğunlaştı. Bölge sakinleri, özellikle gece saatlerinde şiddetli patlama sesleri duyduklarını, iş yerlerinin kapandığını ve güvenlik endişesi yaşayan ailelerin bölgeyi terk etmeye başladığını anlattı.

KASABA ÇEVRESİNDE MEVZİLENDİLER

ABD merkezli çatışma izleme kuruluşu ACLED de 13 Kasım tarihli değerlendirmesinde bölgedeki askeri hareketliliğe dikkat çekti. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Etiyopya askerlerinin Şeraro ile Badme arasındaki hatta, Eritre güçlerinin ise kasabanın çevresinde mevzilendiği belirtildi.

ACLED, stratejik öneme sahip Badme kasabasının şu aşamada iki ülkenin ordusundan herhangi birinin kontrolünde bulunmadığını bildirdi. Kuruluşun önceki değerlendirmelerinde ise Etiyopya ordusunun kasaba yakınlarına topçu ateşi düzenlediği bilgisi yer almıştı.

İKİ ÜLKEDEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Bölgede çatışmaların yoğunlaştığı yönündeki iddialara ilişkin Etiyopya ve Eritre yönetimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan G7 Dışişleri Bakanları, 9-10 Kasım tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilen toplantının ardından iki ülkeye gerilimi düşürme çağrısında bulunmuştu. Ortak bildiride, tarafların azami itidal göstermesi ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Açıklamada, bölgede yaşanabilecek yeni bir tırmanışın güvenlik sorunlarının yanı sıra insani krizlere ve Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirilen uluslararası ticarete de ciddi zarar verebileceği uyarısı yapılmıştı.

BADME, İKİ ÜLKEYİ YILLARCA SAVAŞTIRAN BÖLGE

Etiyopya ile Eritre arasındaki gerilimin merkezindeki Badme, iki ülke arasında 1998-2000 yıllarında yaşanan ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği sınır savaşının en önemli noktalarından biri olarak biliniyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, son aylarda karşılıklı suçlamalar ve Kızıldeniz kaynaklı anlaşmazlıklar nedeniyle yeniden bozuldu. Etiyopya yönetimi, Eritre'yi ülke içindeki silahlı gruplara destek vermekle suçlarken Asmara yönetimi bu iddiaları kabul etmiyor.

Etiyopya'nın Kızıldeniz'e erişim sağlama arayışı da iki ülke arasındaki tansiyonu yükselten başlıca konular arasında yer alıyor.