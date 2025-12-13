Khmer Times gazetesinin haberine göre, Kamboçya İçişleri Bakanlığından Tayland sınırındaki son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Kamboçya ile Tayland sınırındaki tüm giriş ve çıkış hareketlerinin ikinci bir duyuruya kadar tamamen askıya alınmasına karar verildi.

Kararın, her iki ülkeden vatandaşların ve bölgedeki yabancıların güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.

Bu süreçte kendi ülkesinin sınırları dışında kalan Kamboçyalı ve Taylandlılara da ateşkes tamamen uygulanana kadar bulundukları yerden ayrılmamaları uyarısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Güneydoğu Asya'da birbiriyle 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, birkaç gün önce çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken, son çatışmalarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.