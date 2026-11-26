Yerli sanayiyi haksız rekabete karşı koruma adımları kapsamında Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı çıkışlı bazı bebek ürünlerine yönelik dampinge karşı kesin önlemlerin süresini uzatma kararı aldı.

26 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2026/33 sayılı Tebliğ uyarınca, plastikten mamul bebek bakım, emzirme ve beslenme gereçlerindeki ek vergi uygulaması 5 yıl daha kesintisiz sürecek.

VERGİ ORANLARI YÜZDE 12 İLE YÜZDE 26 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Bakanlığın yürüttüğü nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan kararla, ürünlerin menşe ülkesine göre uygulanacak ek vergi tarifesi netleşti. Ek vergiler, ürünlerin maliyet, sigorta ve navlun bedellerini kapsayan CIF değeri üzerinden tahsil edilecek.

Menşe Ülke Uygulanacak Ek Vergi Oranı (CIF Bedeli Üzerinden)

Çin Halk Cumhuriyeti %12

Tayland Krallığı %26

HANGİ ÜRÜNLER EK VERGİ LİSTESİNDE YER ALIYOR?

Düzenleme, ebeveynlerin günlük kullanımda sıkça tercih ettiği plastik bazlı pek çok bebek ürününü doğrudan kapsıyor. Ek vergi uygulanacak başlıca ürün grupları şunlar:

Beslenme gereçleri: Biberon, biberon emziği, alıştırma bardakları, bardak uçları, mama kapları ve çatal-kaşık setleri.

Emzirme ve süt saklama ürünleri: Manuel göğüs pompaları, göğüs koruyucular, süt saklama kapları ve poşetleri.

Bakım ve hijyen aksesuarları: Emzikler, emzik askıları, diş kaşıyıcıları, manuel burun aspiratörleri, burun temizleyiciler ile emzik ve çatal-kaşık saklama kutuları.

KARARIN ARKASINDA 'HAKSIZ REKABET' TESPİTİ VAR

Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca tamamlanan soruşturma raporunda, mevcut koruma önlemlerinin yürürlükten kaldırılması durumunda ithalat kaynaklı dampingin ve yerli üretim üzerindeki zararın yeniden ortaya çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğu vurgulandı.

Bugün itibarıyla resmen yürürlüğe giren karar, 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Öte yandan, bu sürenin dolmasından önce bakanlık tarafından yeni bir gözden geçirme soruşturması açılması durumunda, mevcut vergi uygulaması soruşturma tamamlanana kadar yürürlükte kalmayı sürdürecek.