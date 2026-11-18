İki önemli ticaret merkezini birbirine bağlayan sınır kapısı, alışılmış kontrol noktalarından oldukça farklı bir mimariye sahip. Geniş cam yüzeyleri, dalgalı çatı tasarımı ve ulaşım bağlantılarıyla dikkat çeken yapı, yalnızca pasaport kontrolü yapılan bir bina değil, aynı zamanda büyük bir ulaşım merkezi olarak planlandı.

30 DAKİKALIK İŞLEM 5 DAKİKAYA İNDİ

Shenzhen'in Futian bölgesinde bulunan Huanggang Sınır Kapısı, yaklaşık 690 bin metrekarelik kullanım alanına sahip. Beş katı yer üstünde, dört katı ise yer altında bulunan dev bina, dünyanın en büyük tek bina içindeki kara sınır geçiş merkezlerinden biri olarak gösteriliyor.

Yeni yapının en dikkat çekici özelliği, iki ayrı sınır kontrolünü tek işlemde birleştirmesi. Önceden Hong Kong ve Çin ana karası taraflarında ayrı ayrı kontrol noktalarından geçmek zorunda kalan yolcular, artık işlemlerini tek noktada tamamlayabiliyor.

Binada 134 otomatik geçiş kanalı ve 68 görevli kontrol noktası bulunuyor. Yeni sistem sayesinde sınır geçişinde yaklaşık 30 dakika sürebilen işlemlerin uygun koşullarda 5 dakikaya kadar indirilmesi hedefleniyor. Araçlar için de 28 ortak kontrol şeridi oluşturuldu.

DOKUZ KATLI BİNADA 184 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN VAR

Dev sınır kapısının tasarımı, Shenzhen Nehri kıyısındaki çakıl taşlarından esinlenilerek hazırlandı. Yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki binanın dış cephesinde, dalgaları andıran yatay çizgiler ve geniş cam yüzeyler kullanıldı.

İç mekânda ise Shenzhen'in simgelerinden begonvil çiçeği örnek alındı. Çatıdaki geniş ışıklıklar sayesinde gün ışığının binanın içine ulaşması sağlandı.

Yolcu hareketliliğini kolaylaştırmak amacıyla binaya toplam 184 asansör ve yürüyen merdiven yerleştirildi. Katlar arasında farklı ulaşım ve sınır kontrol alanları oluşturulurken metro, otobüs ve diğer toplu taşıma bağlantıları da aynı merkezde bir araya getirildi.

Projenin mimari tasarımında uluslararası mimarlık şirketi Aedas görev aldı.

24 SAAT HİZMET VERMEYE BAŞLADI

2019 yılında yeniden geliştirilmesine karar verilen Huanggang Sınır Kapısı, yıllar süren çalışmaların ardından 12 Ekim 2026'da resmen hizmete açıldı.

Günün 24 saati açık olan merkez, başlangıçta günlük 200 bin yolcu geçişini karşılayabilecek şekilde tasarlandı. İlerleyen dönemde yeni demir yolu bağlantılarının devreye girmesiyle kapasitenin 300 bin yolcuya kadar çıkarılması öngörülüyor.

Çin ana karası ile Hong Kong arasındaki ulaşımı kolaylaştıran yeni sınır kapısının, iki bölge arasındaki ticaret, turizm ve günlük iş seyahatlerini hızlandırması bekleniyor.