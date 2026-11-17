Almanya ile İsviçre sınırında yer alan Laufenburg kentinde 2003 yılında inşa edilen sınır köprüsünde mühendislik kaynaklı bir yükseklik farkı meydana geldi. Ren Nehri'nin iki yakasından eş zamanlı olarak başlatılan inşaat çalışmaları, yapı orta noktaya ulaştığında seviyelerin uyuşmaması nedeniyle durduruldu.

İKİ YAKA ORTA NOKTADA NEDEN BİRLEŞMEDİ?

Köprü inşaatındaki kot farkının, iki ülkenin deniz seviyesi ölçümlerinde farklı referans noktaları kullanmasından kaynaklandığı tespit edildi. Almanya'nın yüksekliği Kuzey Denizi'ne, İsviçre'nin ise Akdeniz'e göre hesaplaması nedeniyle iki ülkenin ölçüm sistemleri arasında standart 27 santimetrelik bir fark bulunuyordu.

YANLIŞ HESAPLAMA FARKI İKİ KATINA ÇIKARDI

Proje aşamasında 27 santimetrelik bu doğal ölçüm farkının giderilmesi planlandı. Ancak mühendislik hesaplamaları sırasında düzeltme değerinin yanlış yönde uygulanması sonucunda fark ortadan kalkmak yerine iki katına çıktı. İki yakadan ilerleyen köprü ayakları orta noktada buluştuğunda aralarında 54 santimetrelik yükseklik farkı oluştu.

KÖPRÜ NASIL TAMAMLANDI?

Ortaya çıkan 54 santimetrelik kot farkının ardından inşaat ekipleri yapıyı dengelemek için teknik düzenlemeye gitti. Mühendisler, Alman tarafında yer alan rampayı alçaltarak iki yakadaki seviyeyi eşitledi. Yapılan müdahalenin ardından köprünün iki ucu birleştirilerek inşaat tamamlandı.