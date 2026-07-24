Brezilya ve Paraguay sınırındaki Paraná Nehri üzerinde kurulan Itaipu Barajı, insanlık tarihinin en devasa mühendislik projelerinden biri olarak öne çıkıyor. 1984 yılında ticari elektrik üretimine başlayan dev yapı, sunduğu akılalmaz malzeme ölçeği ve lojistik başarılarıyla dünya genelindeki mühendislik fakültelerinde ders olarak okutuluyor.

380 ADET EYFEL KULESİ DİKECEK BÜYÜKLÜKTE

Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki ve 196 metre yüksekliğindeki barajın inşasında 12,7 milyon metreküp beton ile yüz binlerce ton çelik kullanıldı. Projenin devasa boyutunu gözler önüne seren bu malzeme miktarı, tam 210 adet dev Maracanã Stadyumu inşa etmeye veya 380 adet Eyfel Kulesi dikmeye yetecek büyüklükte.

İnşaatın en yoğun döneminde, 14 Kasım 1978 günü tek bir günde 7 bin 207 metreküp beton dökülerek rekor kırıldı. Bu hız, şantiyede her saat başı 10 katlı yeni bir binanın yükselmesine eşdeğer bir tempoyu temsil ediyordu.

ÖZEL BUZ FABRİKALARI KURULDU

Projeyi mümkün kılmak adına önce dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Paraná'nın yatağı, devasa bir kanal açılarak değiştirildi. Beton dökümü aşamasında ise benzersiz bir teknik zorlukla karşılaşıldı: Onlarca metre kalınlığındaki dev beton blokların iç kısımlarının kimyasal tepkime nedeniyle aşırı ısınmasını ve çatlamasını önlemek amacıyla şantiye sahasına dev sanayi tipi buz fabrikaları kuruldu.

Harca su yerine buz eklenerek betonun çatlamadan sağlam bir şekilde sertleşmesi sağlandı. Lojistik aksamaları önlemek için ise şantiyenin hemen yanına iki dev çimento fabrikası inşa edildi.

İKİ ÜLKENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR

Itaipu Barajı, günümüzde ürettiği devasa elektrik enerjisiyle her iki ülkenin de ekonomisine can vermeye devam ediyor. Güncel verilere göre tesis, Brezilya'nın toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 7'sini karşılarken, Paraguay'ın elektrik tüketiminin ise yüzde 87 gibi ezici bir çoğunluğunu tek başına sağlıyor.