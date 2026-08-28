Çin ile Nepal sınırını bağlayan stratejik Rasuwagadhi sınır geçişi, yüksek rakımlı dağlık bölgede devasa bir buzul kütlesinin aniden kopup nehir yatağına düşmesi sonucu haritadan tamamen silindi. Kırılan buzulla birlikte harekete geçen dev kaya, buz ve çamur kütlesi nehirde çığ etkisi yaratarak vadi boyunca önünü kat kattı. Tonlarca ağırlıktaki buzul ve sürüklediği birikinti, iki ülkeyi birbirine bağlayan gümrük binalarını ve tüm geçiş altyapısını saniyeler içinde yıkarak yok etti.

Buzul patlaması ve ardından gelen yıkıcı felakette 460'tan fazla kişi yaşamını yitirdi, 1.000'den fazla kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Aniden meydana gelen kopma nedeniyle sınır tesislerinde görev yapan personel, gümrükte bekleyen tır şoförleri ve bölge sakinleri kaçmaya fırsat bulamadan kütlenin altında kaldı.

Aşırı zorlu coğrafi şartlar ve bölgedeki buzul hareketliliği riski nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları büyük bir tehlike altında yürütülüyor.

Buzulun çökmesiyle vadinin ve nehir yatağının morfolojisi tamamen değişirken, Çin ile Nepal arasındaki fiziki sınır hattı ve geçiş noktası biri adeta haritadan silindi.