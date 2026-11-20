ABD ve Kanada sınırının tam üzerine inşa edilen Haskell Özgür Kütüphanesi ve Opera Binası, 1904 yılından bu yana iki ülke arasındaki sınır çizgisini tek bir çatı altında buluşturuyor. Zemin boyunca çekilen siyah bir şeritle ayrılan yapıda ziyaretçiler, herhangi bir pasaport kontrolüne tabi tutulmadan iki ülke arasında serbestçe hareket edebiliyor.

DOSTLUĞUN SİMGESİ OLARAK 1904 YILINDA AÇILDI

ABD'nin Vermont eyaletine bağlı Derby Line kasabası ile Kanada'nın Quebec eyaletindeki Stanstead kasabasının kesişim noktasında yer alan yapı, 1904 yılında kapılarını açtı. Haskell Özgür Kütüphanesi ve Opera Binası, iki komşu ülke arasındaki dostluğun bir simgesi olarak sınır hattının tam üzerine inşa edildi.

BİNA İKİ ÜLKE TOPRAKLARINA NASIL PAYLAŞTIRILDI?

Binanın mimari yerleşimi iki ülkenin topraklarına bölünmüş durumda bulunuyor. Ziyaretçilerin kullandığı giriş kapısı ABD sınırları içerisinde yer alıyor. Yapıdaki kitap raflarının büyük bölümü ile opera salonunun sahnesi ise Kanada topraklarında kalıyor.

ZEMİNDEKİ KALIN SİYAH ŞERİT NEYİ İFADE EDİYOR?

Kütüphane ve opera binasının iç mekanında iki ülkenin sınır hattı fiziksel bir işaretle belirleniyor. Bina zemini boyunca çekilen kalın siyah bir şerit, ABD ile Kanada topraklarını birbirinden ayırıyor. Okuma salonunda dolaşan ziyaretçiler bu çizgiyi geçerek doğrudan diğer ülkenin sınırlarına adım atıyor.

PASAPORT KONTROLÜ OLMADAN GÖSTERİ İZLENEBİLİYOR

Sınır üzerindeki bu özel konum, bina içindeki günlük kullanımı da farklı kılıyor. Ziyaretçiler herhangi bir pasaport kontrolüne girmeden yapının iki yakası arasında geçiş yapabiliyor. Opera salonuna gelen izleyiciler ABD tarafındaki koltuklarda otururken, Kanada tarafındaki sahnede sergilenen gösterileri takip edebiliyor.