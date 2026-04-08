Güney Amerika’nın kalbinde, And Dağları’nın derinliklerinde yatan devasa bir maden rezervi, madencilik dünyasında taşları yerinden oynatıyor. Arjantin ve Şili sınırında yer alan Filo del Sol bölgesinde yapılan son araştırmalar, bölgedeki bakır, altın ve gümüş miktarının daha önce tahmin edilenin tam beş katı olduğunu ortaya koydu. ABD merkezli Lundin Mining ve BHP şirketlerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırlanan ilk resmi kaynak raporu, bu bölgeyi son 30 yılın en önemli maden keşiflerinden biri olarak tescilledi.

13 MİLYON TON BAKIR, 900 BİN KİLO ALTIN

Yapılan 400 ek sondaj çalışmasından elde edilen veriler, yüzeyin çok daha derinlerinde beklenenlerin çok ötesinde bir zenginlik olduğunu gösteriyor. Uzmanlar bölgede yaklaşık 13 milyon ton bakır, 900 bin kilogram altın ve 18 milyon kilogramdan fazla gümüş bulunduğunu tahmin ediyor.

Lundin Mining CEO'su Jack Lundin, keşfi "inanılmaz bir yolculuk" olarak nitelendirirken, projenin dünyanın en yüksek tenörlü ve geliştirilmemiş açık ocak madenlerinden biri olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre arama çalışmaları derinleştikçe bu rakamların daha da artması bekleniyor.

YERYÜZÜNE ÇIKARMAK ÇOK RİSKLİ

Ancak bu devasa hazineyi yeryüzüne çıkarmak, beraberinde ciddi riskleri ve tartışmaları da getiriyor. And Dağları'nın aşırı yüksek rakımı ve sert iklim koşulları, teknik açıdan madenciliği oldukça zorlu bir operasyona dönüştürüyor.

Bunun yanı sıra, çevreciler projenin doğurabileceği karanlık sonuçlar konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle Arjantin’in en önemli tatlı su kaynaklarını koruyan "Buzul Yasası"nın ihlal edilebileceği ve devasa maden operasyonu sırasında yeraltı sularının aşırı tüketileceği endişesi, projeye karşı güçlü bir muhalefet oluşmasına neden oluyor.