Arjantin ile Şili sınırında yer alan And Dağları bölgesinde, son 30 yılın en büyük bakır rezervlerinden biri tespit edildi. Açıklanan verilere göre, sahada bulunan kaynakların 70 yılı aşkın bir süre boyunca kesintisiz madencilik faaliyetini destekleyebilecek büyüklükte olduğu bildirildi.

Maden sahasında yaklaşık 13 milyar kilogram kesinleşmiş bakır rezervi yer alırken, potansiyel yataklarla birlikte bu miktarın toplamda 38 milyar kilograma ulaştığı kaydedildi. Alanda bakırın yanı sıra on milyonlarca ons hacminde altın ve gümüş yataklarının da bulunduğu ifade edildi.

İKİ BÜYÜK YATAK TEK PROJEDE BİRLEŞTİRİLİYOR

Madencilik şirketi Lundin Mining, lojistik ve tesis maliyetlerini optimize etmek amacıyla komşu konumdaki Filo del Sol ve Josemaria sahalarını tek bir entegre operasyon altında birleştirme kararı aldı. Şirket Başkanı Jack Lundin, Filo del Sol projesinin son 30 yılda sıfırdan keşfedilen sahalar arasında en kritik bulgulardan biri olduğunu açıkladı. Dave Dicker ise sahanın madencilik potansiyelini değerlendirme konusunda güçlü bir konumda olduklarını belirtti.

Küresel ölçekte artan elektrifikasyon ve teknoloji üretimine bağlı olarak bakır talebinin 2040 yılına kadar yüzde 30 artması öngörülürken, tesisin tam kapasiteye ulaşması durumunda yıllık ortalama 400 milyon kilogram üretim yapması planlanıyor.

19 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Projenin hayata geçirilmesiyle Arjantin devletine yaklaşık 69 milyar dolarlık vergi geliri sağlanması bekleniyor. Yatırım sürecinde inşaat aşamasında 5 bin 500 kişiye, hizmet ve tedarik sektörlerinde ise 19 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratılacağı öngörülüyor.

LOJİSTİK VE ALTYAPI PLANLAMASI

Projenin önündeki operasyonel gereksinimler kapsamında, madenin nakliyesini sağlamak için en yakın kente uzanan 220 kilometrelik kara yolunun yenileneceği bildirildi.

Tesisin yüksek su ihtiyacını yerel su kaynaklarına zarar vermeden karşılamak amacıyla Şili kıyılarından okyanus suyunun tuzdan arındırılarak boru hatlarıyla bölgeye taşınması planlanıyor.